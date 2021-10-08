Военная прокуратура нашла неуставные отношения в военной части под Нижним Тагилом, где погибли два солдата

Военная прокуратура озвучила первые результаты проверки в ЗАТО Свободный, где недавно один за другим погибли двое солдат-срочников: выявлены неуставные взаимоотношения, против прапорщика, который избивал солдат, возбуждено уголовное дело, пишет E1.ru.

«Уголовное дело в отношении прапорщика Утигенова возбуждено по четырём эпизодам пункта "а" части 3 статьи 286 — превышение должностных полномочий с применением насилия и угроз. И по двум эпизодам части 1 статьи 286 — превышение должностных полномочий без применения насилия и угроз. В этом подразделении творились такие вещи, которые однозначно являются преступными. Выявлено, что ряд военнослужащих страдали от этого прапорщика. За символические нарушения он бил солдат. Пока в деле шесть эпизодов», — сообщил заместитель военного прокурора 24-й военной прокуратуры армии подполковник юстиции Алексей Варчук.

После двух трагедий в Свободный выехала военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.

«Сейчас стоит задача разыскать всех военнослужащих, в отношении которых были совершены противоправные деяния, и привлечь виновных к уголовной ответственности. Ищем потерпевших. Но проблема в том, что не все солдаты готовы рассказывать. Возможно, боятся. Чтобы защитить, оградить их от давления, мы пытаемся перевести их в другое подразделение. Пока в тех подразделениях, где погибли солдаты, случаи неуставных отношений не выявлены», — говорит Алексей Варчук.

«Что именно привело к трагедии, пока неясно. На данный момент нам не удалось доказать неуставных отношений в отношении этого солдата. Никаких телесных повреждений на теле нет, кроме тех, которые были получены при выстрелах. И следов насилия в этом подразделении мы тоже не нашли. В части проводили анкетирование, многие соглашались пройти полиграф, работа ведётся обширная, каждый факт проверяется», — пояснил военный прокурор.

Пока по результатам проверки лишь точно можно сказать, что эти две смерти не связаны между собой и солдаты между собой не знакомы.

«Проверка ещё не закончена. Мы работаем на стороне закона, выясняем все обстоятельства, которые привели к трагическим случаям», — заключил Алексей Варчук.

В конце сентября пресс-служба Центрального военного округа подтвердила смерти двух призывников в военной части № 93401, где расположена ракетная дивизия. 28 сентября там погиб Иван Катлинский. Сначала появилась информация о том, что солдат сбежал с оружием, однако позже в ЦВО сообщили, что он потерялся, попытался залезть на ЛЭП, чтобы определить своё местоположение, и погиб от удара током. Утром 29 сентября в военной части умер ещё один срочник.