Военкома Нижнего Тагила «вразумят» после многочисленных жалоб во время частичной мобилизации 

Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов попал под пристальное внимание руководства области после массовых жалоб губернатору и на горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Во время прямой линии губернатор Евгений Куйвашев пообещал разобраться с причиной многочисленных жалоб на Вострилова. По словам губернатора, уже были выявлены мобилизованные граждане, которые отправлены в воинские части тагильским военкоматом даже при наличии у них брони.

«Очень много было жалоб на военкомат Нижнего Тагила. После обращений граждан к нам на горячую линию мы с этим вопросом разобрались. Я надеюсь, что новый военком, который пришёл к нам в регион работать недавно, вразумит и тагильского военкома. Я не сомневаюсь в этом. Тем более что работа наладилась. Был составлен список сотрудников, которых вернули домой, которые имели бронь», — сказал Евгений Куйвашев.