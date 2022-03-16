«Водоканал-НТ» завершил ремонтные работы на сооружениях водоподготовки Черноисточинского гидроузла

На сооружениях водоподготовки Черноисточинского гидроузла (ЧГУ) закончились ремонтные работы, которые длились с ноября 2021 года. Как сообщает пресс-служба «Водоканала-НТ», с 15 марта гидроузел работает по полной схеме очистки.

В период ремонта сотрудники «Водоканала-НТ» очистили бак-смеситель и микрофильтры от накопившегося осадка, также заменили фильтрующий слой на новый в скорых фильтрах. Кроме того, отремонтировали сбросные задвижки отстойников и горизонтальный отстойник № 3. Была выполнена промывка смесителя, отстойников, скорых фильтров водой с повышенным содержанием хлора. После промывки по каждому объекту получены пробы воды, соответствующей по микробиологическим показателям нормативам СанПиН 2.1.41074-01, что необходимо для запуска водоочистных сооружений.

«Вывод блока основных сооружений Черноисточинского гидроузла производится именно в зимний период года, — говорит начальник производственно-технического отдела ООО “Водоканал-НТ” Андрей Митькин. — Это связано с тем, что на поверхности Черноисточинского водохранилища устанавливается лёд, который препятствует негативному влиянию природных явлений на качество исходной воды в водохранилище. Кроме этого, падение температуры воды в зимний период до +2…+5 градусов способствует торможению естественных биологических процессов, происходящих в водохранилище, что также благоприятно сказывается на качестве исходной воды. Таким образом, в зимний период времени, после постановки льда, качество исходной воды в водохранилище улучшается, что позволяет производить временную остановку водоочистных сооружений».

Плановый ремонт производится по согласованию с Роспотребнадзором и администрацией города. Основная часть работ, которая делается ежегодно, — это очистка водоочистных сооружений от накопившегося осадка.

В «Водоканале-НТ» отмечают, что мероприятия, выполняемые в зимнюю остановку, в первую очередь направлены на улучшение эффективности работы водоочистных сооружений ЧГУ и, соответственно, повышение качества питьевого водоснабжения на выходе с Черноисточинского гидроузла.