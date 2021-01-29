«Водоканал-НТ» заменил более 10 км водопроводных сетей в Нижнем Тагиле за 2020 год

В 2020 году «Водоканал-НТ» заменил 10,1 км водопроводных сетей в результате выполнения текущих и капитальных ремонтов. Несмотря на карантин, введённый из-за угрозы распространения коронавируса, предприятие выполняло плановые и аварийные работы, а также на 100% справилось с планом на год в рамках инвестиционной программы. В частности, на старой Гальянке (ул. Большая Гальянская) была проведена модернизация водопровода, а на ВМЗ (ул. Верхняя Черепанова — ул. Космонавтов) выполнена модернизация напорного коллектора.

В рамках капитального ремонта замены сетей были произведены на Вагонке по ул. Пихтовой, Восточному шоссе, на Ленинградском проспекте. Также сотрудники «Водоканала» провели капитальный ремонт внутриквартальных водопроводов на улицах Парковой, Максарёва и Циолковского.

«Из-за введения карантина в конце марта мы вынуждены были перенести на более поздние сроки все плановые ремонтные работы, но это не помешало сделать всё, что запланировано, и даже больше. Мы намеревались заменить 4,2 км сетей в 2020 году, а сделали больше 10 км. При этом экстренные ситуации тоже случались, и во время карантина мы выезжали на аварии», — отметили в «Водоканале-НТ».

Летом специалисты компании демонтировали трубу для слива из шламонакопителя в Черноисточинский пруд. Напомним, что «Водоканал» не использует шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле с ноября 2018 года. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Чистить шламонакопитель начали только после прихода на предприятие нового руководства, при этом функционирует он с 1971 года. В 2018 году «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске 10 тысяч тонн отходов, в 2019 году — ещё более 6 тысяч тонн. В дальнейшем планируется использовать осадок в качестве материала для рекультивации.

Сегодня на обслуживании ООО «Водоканал-НТ» находится 656 км сетей водопровода, 35 насосных станций. Содержать всё имущество в нормативном состоянии и оперативно ремонтировать его возможно только при своевременных поступлениях платежей от управляющих компаний и самих жильцов, отмечают в компании.