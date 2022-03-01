«Водоканал-НТ» проверит более тысячи пожарных гидрантов в Нижнем Тагиле 

Специалисты «Водоканала-НТ» проверят состояние пожарных гидрантов в Нижнем Тагиле. Плановая проверка технического состояния пожарных гидрантов проводится два раза в год: в мае и сентябре. Сотрудники ресурсоснабжающей организации рассказали АН «Между строк» о ходе предстоящих работ.

«В Нижнем Тагиле пожарных гидрантов, которые обслуживает ООО "Водоканал-НТ", более тысячи. Отметим, что не все пожарные гидранты принадлежат ООО "Водоканал-НТ". В городе есть пожарные гидранты, которые принадлежат предприятиям или находятся на так называемых "бесхозных" сетях», — отметил заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.

Гидранты бывают двух видов: подземные и наземные. Подземные размещаются в специальном закрытом колодце на водопроводных трубах. Для установки подземного пожарного гидранта на водопроводную сеть требуется пожарная подставка. Она устанавливается вертикально на водопровод.

Проверка начинается с определения наличия указателя и его местонахождения. Затем специалисты устанавливают пожарную колонку на гидрант и проверяют удобство пользования и соответствие техническому регламенту. При этом происходит очистка заправочного отверстия, удаление пробок и засоров, если они имеются. Далее работники «Водоканала-НТ» проводят тестовый запуск воды. Если нарушений не выявлено, колодец закрывается и производится осмотр места подъезда к гидранту.

Подобные проверки проходят вместе с представителями пожарной части и сотрудниками районных администраций. Все данные фиксируются в журнале проверок, и при возникновении каких-либо нарушений специалистами пожарной части устанавливается срок их устранения.

В случае экстренной ситуации найти пожарный гидрант помогают информационные таблички, изготовленные с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. Они крепятся на стенах зданий и сооружений, прямо напротив гидрантов, и сообщают о расстоянии в метрах до него. Если работники МЧС при возникновении пожара не могут найти гидрант, на место срочно выезжают специалисты ООО «Водоканал-НТ».

Для открытия или закрытия подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов используются пожарные колонки. Неправильно открытый пожарный гидрант может повредить сеть водоснабжения. Если вы заметили неисправный пожарный гидрант, обратитесь в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Водоканал-НТ» по телефону: +7 (3435) 230-700 (круглосуточно).