«Водоканал-НТ» просит тагильчан сообщать об открытых колодцах

В Нижнем Тагиле вновь участились случаи краж крышек канализационных люков. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ», на днях к ним обратилась местная жительница, которая сообщила, что у дома № 32 на улице Газетной открыт колодец. В этом районе гуляет много детей, поэтому тагильчанка опасается за их безопасность.

«Наши специалисты оперативно выехали на место, убедились, что колодец находится в нашем ведении, и закрыли его», — рассказали в «Водоканале-НТ».

Если вы увидели открытый люк, сообщите об этом в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Водоканал-НТ» по телефону: +7 (3435) 23-07-00 (круглосуточно) или оставьте информацию на сайте: www.voda-nt.ru.

Также можно сообщить об открытом колодце через виджет «Открытый колодец» в официальной группе ООО «Водоканал-НТ», приложив фотографию и указав адрес открытого колодца.

Помимо этого, об открытом люке можно сообщить:

• в ЕДДС по телефону: +7 (3435) 25-78-92;

• в управляющую компанию, обслуживающую ближайший дом;

• по телефону дежурной части МУ МВД «Нижнетагильское» +7 (3435) 47-70-02 и телефону дежурной части ГИБДД +7 (3435) 97-70-01.