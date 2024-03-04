«Водоканал-НТ» проигнорировал предписания Росприроднадзора 

Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провели внеплановую проверку в отношении ООО «Водоканал-НТ» по выполнению ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений. В ходе мероприятия Росприроднадзор установил, что предприятие не устранило нарушения в области охраны атмосферного воздуха.

«Предприятие: не исполняет установленную обязанность по корректировке сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду в Инвентаризациях 2020, 2021 гг., превышает нормативы предельно допустимых выбросов, неверно определяет перечень загрязняющих веществ от источника выделения, не исполняет установленную обязанность по актуализации сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам контрольных мероприятий выдано новое предписание. По факту выявленного правонарушения в отношении юридического лица ООО «Водоканал-НТ» будет возбуждено дело об административном правонарушении.