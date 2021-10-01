«Водоканал-НТ» приступил к замене большого участка изношенной канализационной сети на Тагилстрое

Специалисты ООО «Водоканал-НТ» приступили к замене канализационной сети на улице Матросова на Тагилстрое рядом с ТЦ «Кировский». Канализационная сеть на этом участке была проложена ещё в конце 40-х годов прошлого века и долгое время находилась в изношенном состоянии.

Участок сети самотёчной канализации протяжённостью 80 метров будет полностью заменён. Специалисты ООО «Водоканал-НТ» вместо чугунных труб планируют уложить пластиковые гофрированные трубы «Корсис SN8». Эти трубы на сегодняшний день являются одними из самых надёжных для самотёчной канализации.

«Также на данном участке отремонтируют семь канализационных колодцев диаметром 1000 мм. Для оперативности работы на объекте выполняются силами специализированной подрядной организации», — рассказали в пресс-службе компании.

При этом жители микрорайона не почувствуют никаких неудобств, связанных с ремонтом: все работы проходят без остановки самотёчного коллектора с постоянной перекачкой хозяйственно-бытовых стоков. Капитальный ремонт участка завершат к середине октября.