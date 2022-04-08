«Водоканал-НТ» начал работы по капремонту водопровода на Привокзальной площади

Специалисты ООО «Водоканал-НТ» приступили к капитальному ремонту водопровода и двух напорных (канализационных) коллекторов на Привокзальной площади. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, на участке от гостиницы «Тагил» до камеры гашения на Садовой, 19 планируется полностью заменить 560 метров канализационной сети диаметром 500 мм. Работы на этом участке будут выполняться силами ООО «Водоканал-НТ», а капитальный ремонт напорных канализационных коллекторов — подрядной организации «Уралспецтранс», которая выиграла тендер. Все работы будут производиться открытым способом.

«На участке от улицы Садовой, 6а до дома быта “Эра” протяженностью 535 метров будет полностью отремонтирован водопровод, — пояснил заместитель директора по производству “Водоканала-НТ” Руслан Кондаков. — Трубы планируется заменить диаметром 200 мм. Помимо этого, планируется заменить ещё 20 метров водопровода диаметром 250 мм на диаметр 315 мм для увеличения пропускной способности сети водоснабжения в районе кулинарного училища, а также отремонтировать все колодцы на сети водоснабжения».

В компании отмечают, что водопроводные и канализационные сети на Привокзальной площади были уложены в 60-х годах прошлого века. На системе водоснабжения сейчас лежат чугунные трубы, а на системе водоотведения — частично чугунные, частично асбестоцементные, износ которых достигает 80%. Все трубы, как на системе водоснабжения, так и на системе водоотведения, будут заменены на полиэтиленовые.

«Работы по замене системы водоотведения компания “Уралспецтранс” уже ведёт, сейчас подрядчики занимаются разработкой траншеи для укладки трубопровода и сваркой полиэтиленовых труб, — рассказал Руслан Кондаков. — По графику они должны закончить до конца июня, но нами достигнуты договорённости завершить работы по замене линии канализации к середине мая. Мы к работам приступили 7 апреля и планируем их завершить к середине июня».

Во время капитального ремонта канализационные стоки будут идти по существующим трубопроводам. Переход на новые трубопроводы будет выполнен в сжатые сроки. Никаких неудобств жители не почувствуют. Подача холодного водоснабжения в дома горожан также не будет ограничена на протяжении всего капительного ремонта. О переключении на отремонтированный водопровод люди будут оповещены заранее.

«Канализацию меняют в огороженном участке параллельно с “Тагилдорстроем”, автомобильное движение сейчас открыто, после частичной укладки коллекторов и ливневой канализации участок дороги будет асфальтироваться и движение автомобилей изменится. Полностью перекрывать движение не планируется. Водопровод идёт по тротуару», — уточнил представитель «Водоканала-НТ».

Глава города Владислав Пинаев поблагодарил ООО «Водоканал-НТ» за активное участие в реализации одного из самых крупных проектов города в юбилейный год.

«Наша общая задача — капитально, на долгие годы вперёд привести в порядок Привокзальную площадь. Благодаря решениям, принятым руководством предприятия, в ближайшем будущем у города не будет необходимости менять водопроводные сети на этой территории. Сроки реализации проекта сжатые. На объекте одновременно трудятся несколько подрядчиков. Специалисты "Водоканала-НТ" оперативно и грамотно включились в работу», — сказал мэр.

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