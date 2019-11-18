«Водоканал-НТ» ищет компанию для проверки технического состояния Западных очистных сооружений

«Водоканал-НТ» объявил конкурс по поиску компании, которая займётся определением технического состояния оборудования и зданий Западной системы очистных сооружений (ЗСОС) в Нижнем Тагиле. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок. В ней отмечается, что подрядчик должен будет также выработать рекомендации по повышению эффективности работы очистных сооружений и приведению технологии обработки сточных вод к нормативным требованиям. Победителя торгов планируется объявить в середине декабря. За все работы «Водоканал-НТ» готов заплатить 1,35 млн рублей.

По результатам технического аудита подрядчику необходимо составить отчёт с указанием в том числе степени износа оборудования и зданий ЗСОС, имеющихся дефектов и повреждений. Также нужно подготовить задание на проектирование реконструкции сооружений и сравнительный анализ нескольких её вариантов. При сравнении рекомендуется обратить внимание на такие параметры, как качество очистки, обработка осадков, стоимость строительства и оборудования, затраты на эксплуатацию.

Западная система очистных сооружений на Кушвинском тракте очищает канализационные стоки, идущие с ЕВРАЗ НТМК и большей части города. Проектная производительность ЗСОС составляет 145000 м3/сутки, фактическая — 85000 м3/сутки. Там осуществляется механическая и биологическая очистка, а также обеззараживание жидким хлором сточных вод, попадающих потом в реку Тагил. Для накопления осадков организованы две песковые площадки объёмом 1500 м3.