Водителя упавшего в море на Тамани автобуса приговорили к 4,5 годам колонии

Темрюкский районный суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы Карапета Микаеляна — водителя автобуса, упавшего в море в Краснодарском крае в 2017 году, передаёт ТАСС.

Микаеляна признали виновным по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и на три года лишили права управлять транспортом.

Суд также продлил до 25 апреля арест для второго фигуранта дела — предпринимателя Юрия Вечерадзе, владевшего попавшим в ДТП автобусом. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, бизнесмену грозит до 10 лет колонии.

Напомним, автобус, перевозивший рабочих подрядчика и компании ЗАО «Таманьнефтегаз», упал в море 25 марта 2017 года года в Темрюкском районе Краснодарского края. Погибли 19 человек, ещё 30 пассажиров спаслись.