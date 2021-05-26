Водителя SEAT, влетевшего в пешеходов в Екатеринбурге, арестовали

Свердловский областной суд отправил под домашний арест 32-летнего водителя SEAT, который 12 мая в состоянии опьянения сбил шестерых пешеходов возле Оперного театра, пишет E1.ru.

Ранее судья Верх-Исетского суда отклонила ходатайство следователей, которые просили изолировать мужчину от общества.

«По апелляционному представлению старшего помощника прокурора Верх-Исетского района избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 11 июля 2021 года. Постановление вступило в законную силу», — сообщили в Свердловском областном суде.

Напомним, 12 мая арестованный на своём SEAT проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Toyota Camry. После этого SEAT отбросило на тротуар, где стояли люди. В результате пострадали 6 человек, тяжелейшие травмы получила 79-летняя пенсионерка, которая с невесткой и внучкой возвращалась домой из Оперного театра. Женщина не дошла до дома буквально пару сотен шагов, через два дня она скончалась в больнице.

Виновник аварии объяснял инспекторам ДПС, что якобы выехал на перекрёсток на мигающий жёлтый. Результаты медосвидетельствования показали, что водитель принимал запрещающие вещества. Также полицейские выяснили, что шофёр получил права чуть больше года назад и за это время 11 раз нарушил правила дорожного движения.

Действия лихача квалифицированы как нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии.