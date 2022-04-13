Водительские удостоверения россиян будут автоматически продлены на три года 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении на три года водительских прав, срок действия которых заканчивается c 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Документ опубликован на сайте правительства.

Нововведение коснётся 5 млн водителей. Кроме того, документ расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического обновления, которые также будут распространяться на диагностические карты. Действие этих карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозки опасных грузов, будет продлено на 12 месяцев. Эта мера коснётся около 600 тысяч компаний.

На 12 месяцев автоматически будут продлены и отдельные санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации племенных стад. Все меры позволят снизить нагрузку не только на водителей, но и на предпринимателей, а также сократить издержки от прохождения разрешительных процедур, считают в правительстве.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.