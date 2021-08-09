Водители Нижнего Тагила с начала года оплатили на почте 2 тысячи штрафов

Жители Нижнего Тагила, нарушающие правила за рулём автомобиля, с начала 2021 года оплатили через «Почту России» 2 тысячи штрафов на сумму 860 тысяч рублей, сообщает пресс-служба компании.

Всего за 6 месяцев жители Свердловской области оплатили в почтовых отделениях около 16 тысяч штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 7,3 млн рублей. В летние месяцы сервис оплаты штрафов на почте более востребован, а количество оплаченных штрафов вырастает в среднем в 1,5 раза по сравнению с предыдущими сезонами.

«С начала года свердловские почтальоны доставили 2,5 млн уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Протоколы об административном правонарушении от "электронных инспекторов" автолюбители получают заказными письмами. Многие автолюбители оплачивают штраф при получении заказного письма от ГИБДД сразу на месте, в почтовом отделении, что позволяет им сэкономить на оплате до 50%», — сообщили представители «Почты России».

Каждое восьмое «письмо счастья» свердловчане получили уже в электронном виде. Сейчас уральцы могут получать в виде электронного заказного письма (ЭЗП) постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, что позволяет подписаться на получение штрафов в режиме онлайн. В таком случае штрафы будут приходить не в бумажном виде, а в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru. Для той категории населения, которая не имеет возможности получать постановления в электронном формате, «Почта России» по-прежнему доставляет их в бумажном формате. Во всех отделениях области можно проверить наличие штрафов, предъявив водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства.

Жители региона также имеют возможность погасить штраф по факту получения письма ГИБДД во время визита почтальона на дом с помощью мобильного почтово-кассового аппарата. Для этого необходимо назвать номер счёта либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрих-кода.