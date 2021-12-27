«Водители дорогих иномарок более конфликтные». В Екатеринбурге возродилось движение «СтопХам»

В Екатеринбурге возродилось движение против нарушителей ПДД «СтопХам». Оно было популярно в начале 2010-х. Участники движения на улицах городов выявляли нарушения правил дорожного движения и клеили наклейки на лобовые стёкла неправильно припаркованных автомобилей с надписью: «Мне плевать на всех — паркуюсь, где хочу». Постепенно интерес к этой теме пропал, но этим летом рейдеры «СтопХама» снова активизировались. Один из руководителей этого сообщества согласился дать интервью Znak.com, но попросил не указывать своё имя.

По его словам, в екатеринбургской ячейке движения сейчас около 70 человек. Все активисты живут обычной жизнью, а в свободное время выходят на рейды. Цель движения — осветить происходящее и искоренить нарушения правил дорожного движения.

«Часть наглых водителей нарушают ПДД, осознавая свою безнаказанность. Наши гаишники зачастую ловят нарушителей на дорогах и закрывают глаза на неправильно припаркованные транспортные средства. Считаем, что любой сотрудник полиции, даже не при исполнении, увидев любое нарушение, должен сделать всё необходимое, чтобы его устранить. Но они проходят мимо!» — говорит организатор движения.

По словам мужчины, многим полицейским работа рейдеров не нравится, потому что приходится реально работать, разбираться в ситуации и составлять протоколы.

«В последнее время произошло несколько случаев нападения на наших людей. Им были нанесены телесные повреждения. Это основание для возбуждения уголовного дела. Были написаны соответствующие заявления. По нашему мнению, полиция увиливает от своих обязанностей, поэтому мы оспариваем это через прокуратуру и Следственный комитет. В том числе и бездействие должностных лиц», — говорит собеседник издания.

Активисты движения «СтопХам» снимают свои действия на камеру. Видео выкладывают на YouTube-канал. Многие пользователи оказывают участникам движения моральную поддержку. Очень много людей возмущены проблемой, которую освещает канал, но есть и те, кто пишет угрозы.

Организатор также отметил, что силами движения «СтопХам» выводятся на чистую воду неадекватные водители, в том числе «погононосители», превышающие свои служебные полномочия.