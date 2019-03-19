Водителей автобусов и грузовиков будут штрафовать за превышение скорости и переработки без участия ГИБДД

В России появилась автоматизированная информационная система «Тахографический контроль», которую начал тестировать Минтранс, пишут «Известия».

Система будет в реальном времени собирать данные с тахографов на работающих грузовиках и автобусах и сообщать о превышении скорости или нарушении режима работы и отдыха.

Минтранс предлагает внести изменения в действующее законодательство, чтобы штрафовать недобросовестных перевозчиков без участия ГИБДД — по данным, переданным тахографом. Если инициативу поддержат, автобусы и грузовики будут автоматически «докладывать» системе о нарушениях правил.

Ожидается, что после внедрения системы количество ДТП с грузовиками и общественным транспортом сократится, кроме того, это может сделать госконтроль более эффективным, снизить количество инспекторов на дорогах.

Для внедрения изменений требуются не только законодательные изменения, но и существенные траты. Создание информсистемы профинансируют из региональных и федерального бюджетов, а устанавливать онлайн-тахографы обяжут владельцев грузовиков и автобусов — примечательно, что почти половина из них до сих пор не установили аналоговые приборы предыдущего поколения.

Председатель ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин утверждает: чтобы поставить цифровые устройства примерно на 1 млн грузовых автомобилей и автобусов, потребуется 35–60 млрд рублей. Средняя стоимость современного тахографа — от 35 до 60 тысяч рублей, а итоговая сумма может оказаться ещё выше.