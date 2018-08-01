Водитель «Яндекс.Такси» украл iPad и MacBook у скандального блогера Руслана Соколовского

Сегодня у скандально известного свердловского блогера Руслана Соколовского были похищены IPad и MacBook. Об этом молодой человек рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Только что водитель Яндекс.Такси, когда я вышел на минуту из машины за кофе, сбросил поездку и уехал с моим айпадом и макбуком в закат», — пишет Соколовский.

В комментариях к посту Руслан пояснил, что стоимость похищенного имущества он оценил в 220 тысяч рублей.

Где произошёл инцидент, Соколовский не сообщил. Недавно скандальный блогер переехал в Санкт-Петербург.

Напомним, Руслан Соколовский был привлечён к уголовной ответственности по статье 146 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» из-за того, что в августе 2016 года опубликовал на YouTube-канале ролик, где играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови. В мае 2017 года суд в Екатеринбурге приговорил блогера к 3,5 годам условно. В июле приговор смягчили до двух лет и трёх месяцев условно. После смягчения приговора Соколовского внесли в федеральный список причастных к терроризму или экстремизму, блогеру заблокировали все счета. Адвокат блогера Алексей Бушмаков обратился в Верховный суд России, чтобы его подзащитный был полностью оправдан, в феврале 2018 года Верховный суд России отказался пересматривать приговор.