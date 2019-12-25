Водитель смятого трактором легкового автомобиля на парковке ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле рассказал подробности ДТП

Владелец автомобиля Kia Rio, который 24 декабря попал в необычное ДТП возле ТРЦ DEPO, рассказал подробности аварии. По словам мужчины, он выезжал с парковки торгового центра, когда в него врезался фронтальный погрузчик.

«Я выезжал с парковки, а он пронёсся передо мной. Я остановился, чтобы пропустить его, а он сделал резкий манёвр назад. Я был в машине, на пассажирском кресле — тоже спереди — сидела тётя. Физически мы не пострадали, но я до сих пор отхожу от шока», — рассказал водитель TagilCity.ru.

По словам мужчины, водитель погрузчика не стал отрицать своей вины, а случай признан страховым, поэтому обращаться в другие инстанции мужчина не планирует.

Отметим, что ранее в ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что легковой автомобиль был припаркован и без людей внутри. Сегодня в Госавтоинспекции уточнили обстоятельства происшествия и подтвердили слова водителя пострадавшего автомобиля.