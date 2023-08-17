Водитель пострадавшего в ДТП с трамваем автомобиля смог доказать свою невиновность и отсудить у муниципального предприятия почти 100 тысяч рублей

Суд поставил точку в резонансном ДТП с участием двух трамваев и двух легковых автомобилей в Нижнем Тагиле. Необычная авария произошла 9 марта 2021 года на перекрёстке Ленина — Мира. Как видно на видеозаписи с камер «Сетей Тагила», после сцепки вагонов трамваи начали движение в сторону вокзала, после чего и произошло столкновение с легковыми автомобилями, при этом общественный транспорт продолжил движение. Позже стало известно, что задний вагон буксировал неисправный передний.

Как пишет v-tagile.ru, изначально водителей легковушек привлекли к административной ответственности по п. 13.6 ПДД за непредоставление преимущества трамваю, но они обжаловали это решение в суде, который производство по делу прекратил в связи с отсутствием правонарушения.

Страховая компания выплатила владельцу Volvo лишь 50% от суммы ущерба — 54 тысячи рублей, поскольку степень вины водителей в ДТП сотрудниками ГИБДД определена не была. Тогда водитель обратился в суд с иском к страховой компании и МУП «Тагильский трамвай», требуя в общей сложности почти 150 тысяч рублей, включая расходы на юриста.

Тагилстроевский районный суд установил, что вся вина лежит на водителях трамваев, которые начали движение при наличии помехи, поскольку автомобили выехали на перекрёсток, когда трамваи ещё стояли. В итоге суд взыскал со страховой компании 48 тысяч рублей, а с МУП «Тагильский трамвай» — 76 тысяч рублей в качестве возмещения имущественного вреда и 21 тысячу рублей за судебные расходы.

Муниципальное предприятие пыталось обжаловать решение, но Свердловской областной суд оставил его без изменения.