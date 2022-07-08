Водитель из Нижнего Тагила спровоцировал смертельное ДТП на Тюменском тракте

Днём 7 июля на Тюменском тракте в районе Талицы произошло массовое ДТП. Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, на трассе столкнулись «Газель», ВАЗ-2115 и грузовик MAN с полуприцепом.

По предварительной информации, на участке, где проводятся дорожные работы, около 12.00 ВАЗ-2115 остановился для поворота налево, пропуская встречные машины. В этот момент сзади в него врезалась грузовая «Газель». От удара легковушку выбросило на встречную полосу под колеса фуры MAN. Второй удар пришёлся в зону переднего пассажирского сиденья отечественной легковушки. Находившаяся там 45-летняя женщина погибла. При этом ни один из водителей не пострадал.

В Госавтоинспекции уточнили, что 38-летний житель Нижнего Тагила за рулем «Газели» на время отвлекся от дороги, поэтому не успел затормозить перед внезапно остановившимся автомобилем. Из-за аварии движение на трассе было затруднено.