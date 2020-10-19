Водитель из Нижнего Тагила серьёзно пострадал в ДТП на пермской трассе

Накануне, 18 октября, в 11.00 в Горнозаводском районе Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 52-летний житель Нижнего Тагила. Как сообщает пресс-служба краевого полицейского главка, на 12 км трассы водитель Lada Largus не справился с управлением и допустил съезд в кювет и перевернулся на крышу. Мужчина был госпитализирован в больницу с компрессионным переломом позвоночника. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.