Водитель фуры из Нижнего Тагила стал инициатором массовой аварии в Пермском крае, в которой заживо сгорели два человека. После ДТП тагильчанин скрылся с места происшествия

Накануне, 7 октября, около 20:15 на 60-м километре автодороги Полазна — Чусовой произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Как сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю, 38-летний житель Нижнего Тагила, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом, совершая обгон, допустил касательное столкновение со следующим в попутном направлении большегрузом Iveco, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Soul. В результате ДТП произошло возгорание автомобилей Iveco и Kia.

В аварии погибли 37-летний водитель легкового автомобиля и его 45-летний пассажир, житель Московской области. Кроме этого, различные травмы головы и тела получили второй пассажир Kia, житель Удмуртии 1976 года рождения, и 53-летний водитель Iveco, оба пострадавших госпитализированы.