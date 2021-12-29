Во Всемирный день The Beatles в Нижнем Тагиле пройдёт единственный показ документалки о легендарной группе 

16 января в 18:30 кинотеатр «Красногвардеец» отметит Всемирный день The Beatles единственным показом документального фильма «The Beatles в Индии» (12+). Картина режиссёра Пола Зальцмана и продюсера Дэвида Линча посвящена событиям 1968 года, когда участники ливерпульской четвёрки прибыли в Индию в ашрам к своему индийскому гуру Махариши Махеш Йоги.

Джон Леннон считал технику трансцендентальной медитации Махариши «источником творческого вдохновения», а Ринго Старр говорил, что гуру дал ему мантру, которую уже никто не сможет у него отнять.

23-летний режиссёр Пол Зальцман в том же 1968 году путешествовал по Индии в поисках Махариши. Зальцману удалось не просто попасть в ашрам, но и провести там восемь дней вместе с битлами. Во время своего пребывания в ашраме Зальцман сделал уникальные кадры, которые легли в основу фильма.

Всемирный день The Beatles отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. Дата выбрана не случайно: 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начинали свой путь к славе легендарные музыканты.