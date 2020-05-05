Во время самоизоляции в России в 2,5 раза увеличилось количество жалоб на домашнее насилие

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила со ссылкой на данные некоммерческих организаций (НКО), что с 10 апреля количество жалоб на домашнее насилие в России увеличилось в 2,5 раза.

«В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле их поступило более 13 тысяч», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Омбудсмен добавила, что подобные обращения также поступают в аппарат уполномоченного, но они не носят массового характера. По её мнению, это связано со страхом жертв и сложностями в коммуникации.

«Я думаю, что здесь проблема в коммуникации. Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно. Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистичная», — пояснила Москалькова.

По данным правозащитных организаций, за время карантина по коронавирусу уровень домашнего насилия вырос не только в России, но и в других странах мира.

Как пишет «Медуза», в апреле депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову принять дополнительные меры по защите жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Они считают, что на самоизоляции цикл домашнего насилия будет сокращаться, а каждый новый эпизод будет серьёзнее предыдущего.