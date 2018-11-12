Во время пожара в частном доме под Нижним Тагилом погиб мужчина

Утром 12 ноября при разборе сгоревших конструкций частного дома в деревне Новой Горноуральского городского округа было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, сообщение о пожаре поступило около часа ночи. На улице Петрокаменской горел двухэтажный частный дом, баня и надворные постройки. В тушении пожара приняли участие два пожарных расчёта и отряд добровольной пожарной дружины.

«Причиной пожара могли стать как неосторожность при курении погибшего, так и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. По свидетельствам очевидцев, мужчина использовал обогреватель с открытой спиралью», — пояснили в МЧС.

В настоящее время по факту возгорания проводится проверка, устанавливаются причины пожара.