«Во время посещения музея у меня всегда складывается ощущение, что не хватает музыки». Владелец бара «Гора» и диджей Антон Нургалеев (Мэйдэй) запустил в Нижнем Тагиле культурную коллаборацию 

Владелец бара «Гора» и диджей Антон Нургалеев (Мэйдэй) организовал в Нижнем Тагиле проект по объединению электронной музыки и объектов культуры. Он уже провёл два мероприятия, которые прошли на площадках Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» — в Музее природы и охраны окружающей среды и на балконе Демидовской дачи. Журналист АН «Между строк» побеседовала с диджеем и узнала, почему культура и клубная музыка могут хорошо дополнять друг друга.

«Во время посещения музея у меня всегда складывается такое ощущение, что не хватает музыки. Мне кажется, было бы очень гармонично, если бы во время просмотра экспозиции играло музыкальное сопровождение, подходящее под тематику выставки. Тогда, я думаю, это бы воспринималось людьми более комплексно», — рассказывает Антон Мэйдэй.

Антон Мэйдэй Илья Тофило

Антон нашёл диджеев из Нижнего Тагила и Екатеринбурга, которые согласились вместе с ним озвучивать культурные мероприятия. Затем связался с музеем-заповедником «Горнозаводской Урал», Центральной городской библиотекой и театрами, чтобы поделиться своей идеей. Почти все поддержали его предложение и согласились разместить пульт диджея на своей площадке.

«У меня была идея игры именно на виниле, так как это первоисточник электронной музыки, а не то что сегодня в цифровом MP3-формате и других. Некоторые представители музея пошли мне навстречу и определили локации для размещения оборудования. Мы всё обсудили, а после просмотра площадки уже расписали программу», — говорит Антон.

Первое мероприятие состоялось в Музее природы и охраны окружающей среды в зале с выставкой «Мамонт возвращается» (6+). Рядом со скелетом мамонта и мамонтёнка диджей поставил стол и начал крутить пластинки вместе с напарником Ильёй Тофило, создавая негромкий и комфортный фоновый звук.

Вторая коллаборация прошла в рамках акции «Ночь музеев» на балконе Демидовской дачи. По словам Антона, получилось атмосферно и красиво. Тагильчане смогли погрузиться в лаунжевую музыку 1960–1970 годов, попить чай или кофе, а также посмотреть на красивые огни набережной.

«Да, были и с закостенелым, советским взглядом сотрудники музеев, которые поначалу очень критично восприняли мою идею. Когда они услышали, что это не просто какая-то однообразная долбёжка, то поняли, что это интересно и здорово. Было круто, что некоторые гости пришли именно на сочетание электронной музыки и экспозиций. А те, кто не ожидал увидеть коллаборацию, сказали, что так воспринимать экспозиции намного лучше, то есть моя идея нашла своё подтверждение», — отметил Антон Мэйдэй.

Илья Тофило Илья Тофило Илья Тофило

По словам Антона, он намерен развивать этот проект. В ближайшее время диджей хочет организовать коллаборацию с тагильскими театрами, провести мероприятия на Лисьей горе и у маяка.