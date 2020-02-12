Во время летних протестов в Москве ФСБ потребовала от российских сервисов ключи для дешифровки переписки

Летом 2019 года Федеральная служба безопасности потребовала от ряда российских интернет-сервисов ключи для дешифровки переписки пользователей и организацию «круглосуточного доступа к своей информационной системе», со ссылкой на источник на интернет-рынке и копию письма, которое Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ отправлял компаниям, пишет «Медуза».

В числе юридических лиц, получивших требование, — владельцы сервисов «Авито», «Хабр» (ранее — «Хабрахабр»), Rutube. Всего в списке 11 юрлиц, на которых зарегистрированы 23 интернет-сервиса.

«В разгар московских протестов ФСБ устроила просто массовую рассылку компаниям из реестра ОРИ (Организаторов распространения информации)», — цитирует издание собеседника.

В ФСБ и компаниях, управляющих сайтами, информацию пока не прокомментировали. Стоит отметить, что несколько дней назад «Хабр» перерегистрировал портал habr.com. с российского ООО «Хабр» на кипрский «Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД». Основатель «Хабра» Денис Крючков пояснил, что перемена связана с желанием позиционировать проект как глобальный, а не только российский.

Согласно текущему законодательству, если компания не предоставляет спецслужбе ключи шифрования, то ФСБ составляет протокол об административном правонарушении. В случае если суд признает вину компании, ей выписывают штраф до 1 млн рублей. Если после этого ключи так и не переданы, то Роскомнадзор выносит предписание об устранении нарушения, на исполнение которого есть 15 дней. После ведомство обращается в суд, требуя заблокировать на территории России сервисы компании.