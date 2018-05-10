Во время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

В российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будет введён особый противопожарный режим, который включает запрет на разведение костров и выжигание сухой травы, а большинство региональных властей дополнительно запретят жарить шашлыки на мангалах, со ссылкой документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова пишут «Известия».

В правительстве Свердловской области уточнили, что патрулировать территории на предмет нарушений будут лесные инспекторы, а в случае серьёзных пожаров подключатся сотрудники МВД. В Краснодарском крае к спасателям присоединятся добровольные пожарные и активисты.

В правительстве Волгоградской области уточнили, что во время особого противопожарного режима запрещено сжигать мусор, поэтому владельцы и арендаторы земельных участков «обязаны регулярно очищать территории от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы».

В Нижегородской области уже ввели ограничения «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях. В остальных регионах, принимающих чемпионат мира, информацию не прокомментировали.

Во время особого противопожарного режима штрафы за нарушения увеличиваются. Для граждан они составят от 2 тысяч до 4–5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 тысяч до 30–40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 400–500 тысяч рублей.

По информации «Известий», обеспечить соблюдение режима поручено местным властям, МЧС и Рослесхозу. В случае если лесопожарная обстановка осложнится, может быть полностью запрещено посещение лесов, говорится в документе.