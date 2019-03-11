Во Владивостоке перевернулся «КамАЗ» с ракетной установкой (ВИДЕО)

На трассе во Владивостоке перевернулся самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», пишет РИА Новости. ДТП произошло на трассе Седанка — Патрокл.

«В ДТП никто не пострадал. В ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации», — заявил сотрудник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Фото и видео публикуют в соцсетях очевидцы происшествия. На снимках виден лежащий на дороге «КамАЗ», у которого повреждена кабина. Возле грузовика валяется ракетно-пушечный комплекс.