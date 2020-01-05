Во Владивостоке около 30 легковушек провалились под лёд (ВИДЕО)

Около 30 машин рыбаков частично ушли под лёд на острове Русском во Владивостоке. По информации МЧС, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лёд на машинах, автомобили поставили рядом друг с другом на акватории.

«Частично провалились под лёд в бухте Воевода около 30 машин, часть по крышу, часть по капот, кто-то по колёса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели — они тросами вытягивают машины», — рассказал РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

По его словам, глубина в этом месте — не более двух метров. Никто не пострадал.