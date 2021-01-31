Во Владивостоке на акции протеста задержали больше 30 участников

Во Владивостоке на центральной площади проходит несанкционированная акция в поддержу оппозиционера Алексея Навального. По информации «ОВД-Инфо», уже задержаны как минимум 30 участников протеста, при этом на сам протест пришли больше сотни человек.

По данным издания, правоохранительные органы задержали журналистку Sota, которая вела онлайн-трансляцию с акции, и журналистку «Новой газеты». Вскоре после задержания их отпустили. Местное издание vl.ru сообщает, что задержаны также оператор штаба Алексея Навального, который вёл прямой эфир, и председатель регионального отделения партии «Яблоко» Марина Железнякова.

Акции во Владивостоке проходят сразу в двух местах: у памятника на главной площади и на льду Японского моря, куда ОМОН не смог пройти из-за тяжелого обмундирования. Силовики дежурят на берегу. Участники водят хороводы, выстраиваются в восклицательный знак и букву «Н». Как сообщил корреспондент «Ъ», всех, кто не выдерживает нахождения на морозе и возвращается на берег, задерживают.

В связи с задержанием Навального 23 января по всей России прошли масштабные акции протеста в его поддержку. На митингах и шествиях были задержаны свыше 3,7 тысячи человек, возбуждено более 15 уголовных дел. 31 января активисты вновь выходят на улицу.