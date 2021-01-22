Во Владивостоке и Новосибирске задержали сторонников Навального

Во Владивостоке задержана координатор местного штаба Алексея Навального Екатерина Ведерникова, пишет «ОВД-Инфо».

У неё изъяли телефон и составили протокол об организации митинга без уведомления.

Кроме того, в Новосибирске задержана Елена Носковец — помощница депутата городской думы Сергея Бойко, сторонника Навального.

Накануне в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, сотрудника отдела расследований Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Албурова и Ярмыш оставили в отделении на ночь, Соболь отпустили, на неё составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга.

Напомним, 23 января по всей России запланированы акции, объявленные сторонниками Навального в связи с его задержанием сразу после возвращения из Германии. Мероприятия в подавляющем большинстве не согласованы с органами власти.