Во Владикавказе из-за прорыва трубы с кислородом погибли больные коронавирусом

Во Владикавказе возбудили уголовное дело по факту гибели девяти пациентов Республиканской клинической больницы, пишет «Интерфакс».

Трагедия произошла 9 августа. Причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землёй. Как сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев, прорыв трубы произошёл на глубине около 1,5 метра.

Среди умерших — восемь женщин и один мужчина, все они были в возрасте от 47 до 85 лет и находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести. Всего на момент аварии в реанимации был 71 пациент, сейчас больных перевели на резервное обеспечение кислородом.

В настоящее время Владикавказу помогают ближайшие соседи: сегодня в больницу прибыла первая машина с 3 тоннами кислорода из Кабардино-Балкарии. На подъезде к Владикавказу ещё 8 тонн кислорода из Краснодара и 4 тонны из Ставропольского края.

Виновным в прорыве, если они будут установлены, придётся отвечать по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет.