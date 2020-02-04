Во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева, критиковавшего главу Чечни

В одном из отелей города Лилль на севере Франции убили ножом чеченского блогера Имрана Алиева, который известен как Мансур Старый, со ссылкой на Agence France-Press пишет издание La Voix Du Nord.

30 января La Voix Du Nord сообщило об убийстве неизвестного мужчины в отеле Corq Hardi — сотрудник обнаружил его тело с множественными ножевыми ранениями в номере. О том, что это был Имран Алиев, первым рассказал телеграм-канал «Чеченские новости» со ссылкой на его близких. Источник канала утверждает, что опознание уже проведено.

Алиев приехал в Лилль накануне убийства из Бельгии, с ним был мужчина «той же национальности», пишет La Voix Du Nord. Следствие считает его главным подозреваемым. Издание отмечает, что в Бельгии Алиев скрывался от чеченского правительства. Прошлым летом на него совершали покушение.

Имрану Алиеву было 44 года, под ником Мансур Старый он вёл YouTube-канал и страницу в Facebook, где критиковал власти Чечни и лично Рамзана Кадырова. «Кавказский узел» указывает на его «эпатажные заявления в адрес кавказских народов»; в декабре были опубликованы его извинения перед ингушами.