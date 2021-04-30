«Внук попал в ДТП»: в Екатеринбурге ищут мошенника, похитившего у пенсионерки 80 тысяч рублей (ВИДЕО)

В отдел полиции № 13 Екатеринбурга обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что отдала мошенникам 80 тысяч рублей за закрытие дела её «попавшего в ДТП» внука, сообщает пресс-группа управления МВД по Екатеринбургу.

«В вечернее время ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из силовых ведомств и сообщил, что её внук попал в серьёзное ДТП и является виновником аварии. За то, чтобы замять дело, он потребовал у пенсионерки 800 тысяч рублей. Женщина сказала, что у неё есть только 80 тысяч, на что "силовик" согласился. Вскоре к пенсионерке приехал молодой человек, который забрал у неё деньги. Только после ухода неизвестного пенсионерка решила позвонить своим родственникам, которые ей пояснили, что никто из них ни в каких ДТП не участвовал и что её обманули мошенники. Следственным подразделением ОП № 13 по факту хищения денежных средств возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ», — сообщили в пресс-группе.

Преступник не знал, что квартира пенсионерки оборудована камерой наблюдения, и его лицо, а также момент передачи денег зафиксирован на видео. Сотрудники полиции просят граждан, располагающих любой информацией о мошеннике или его местонахождении, обращаться по телефонам: +7 (922) 601-46-47 (уголовный розыск ОП № 13), 8 (343) 356-42-13, 356-43-55 (дежурная часть ОП № 13) либо по линии 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.

Полиция в очередной раз напоминает жителям Екатеринбурга о необходимости быть бдительным и не передавать свои деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом.