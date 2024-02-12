Власти Свердловской области закупят 11 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле

«Фонд жилищного строительства» Свердловской области закупит 11 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле. На это выделено 30 млн рублей. Стоимость одной квартиры рассчитывается в пределах 2,7 млн рублей. Срок подачи заявок от потенциальных подрядчиков истекает 15 февраля 2024 года. Передать заказчику квартиры будет необходимо в течение десяти календарных дней после заключения контракта.

Согласно документации, жилые помещения площадью не менее 33 кв. м должны находиться в домах, построенных не ранее 2019 года. Квартиры могут находиться на любых этажах, кроме цокольного и подвального. В них должны быть установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, розетки и выключатели, напольное покрытие. Помимо прочего, в жилье уже должны быть установлены счётчики электро- и водоснабжения. Также в квартирах для детей-сирот предусмотрены плита и мойка на кухне. В санузле должен быть унитаз, ванна, раковина, водонагреватель и полотенцесушитель. Квартиры не должны требовать дополнительного ремонта.

По информации «Фонда жилищного строительства», за 2023 год в Свердловской области 888 человек получили ключи от новых благоустроенных квартир. В Нижнем Тагиле самое большое число квартир (122) предоставлено сиротам в новом доме на улице Свердлова.