Власти Свердловской области подписали соглашение с РЖД о создании железнодорожной инфраструктуры в «Титановой долине»

Правительство Свердловской области и Свердловская железная дорога подписали концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Верхняя Салда и площадкой особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхнесалдинском городском округе, сообщает департамент информполитики региона.

В присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подписи под документом поставили министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков и начальник СвЖД Иван Колесников.

Железная дорога позволит резидентам «Титановой долины» перевозить до 500 тысяч тонн груза в год, что сделает особую экономическую зону ещё более интересной для размещения новых производственных площадок и благоприятно повлияет на экономическое развитие региона.

«Это важное событие для Свердловской области. Благодаря совместным усилиям, резиденты особой экономической зоны в Верхней Салде будут обеспечены услугами железнодорожного транспорта. Уже сегодня потребность в железнодорожных перевозках заявлена рядом ключевых резидентов. Железная дорога – это важнейший элемент транспортной инфраструктуры любой промышленной площадки. Её наличие позволяет доставлять сырьё и материалы, необходимые для производства, и отправлять готовую продукцию в любую точку страны и мира быстрее, удобнее и дешевле, тем самым повышая конкурентные преимущества инфраструктурной площадки», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Согласно условиям соглашения, стоимость проекта составляет 1,61 миллиарда рублей (без НДС) — на эти средства будут построены железнодорожные пути протяжённостью 7,6 км, а также обеспечено примыкание к инфраструктуре общего пользования станции Верхняя Салда. Работы должны быть завершены до конца 2022 года.

«Сегодня, в канун празднования Дня железнодорожника, нам очень радостно иметь возможность подписать этот важный документ. Речь о создании инфраструктуры, которая с самого начала ориентирована на партнёров, учитывает их технологические, производственные особенности, масштабы производства. Важно заранее, до появления большого производства учесть это при проектировании, и реализовать с учётом всех этих факторов. Я уверен, что работа этой площадки будет полезна и нужна и существующим резидентам, и тем, кто появится на этой площадке в будущем. У этой площадки есть возможность роста и это дополнительные возможности для роста экономики Свердловской области», – сказал Иван Колесников.

В настоящее время потребность в грузоперевозках подтвердили резиденты в Верхней Салде: АО «Ферростар», АО «Верхнесалдинский металлургический завод», ООО «ЭкоТех» и совместное предприятие ЕВРАЗ НТМК и ООО «Рейл Сервис» — компания «Аллегро».

«Строительство железнодорожной ветки – это стратегический проект, который позволит существующим и новым резидентам "Титановой долины" развивать производство. Условия, которые предлагает инвесторам ОЭЗ, а также гарантия правительства Свердловской области по развитию зоны, в том числе, строительству железной дороги, позволили нам принять решение разместить здесь второе колёсное производство ЕВРАЗа, в которое будет вложено до 16 миллиардов рублей. Оно будет выпускать 200 тысяч колес в год с возможностью расширения мощностей до 300 тысяч», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новожёнов.

Напомним, правительство Свердловской области и «Российские железные дороги» закрепили договорённости о развитии железнодорожной инфраструктуры в Верхнесалдинском городском округе на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года.