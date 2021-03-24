Власти Свердловской области подали в суд на завод металлических конструкций в Нижнем Тагиле

Департамент жилстройнадзора Свердловской области подал в Свердловский арбитраж иск с требованием привлечь к административной ответственности Нижнетагильский завод металлических конструкций (НТЗМК), данные о процессе содержатся в картотеке электронного правосудия.

Иск от структуры областного правительства был подан 1 марта, на данный момент заявление принято к производству.

«Арбитражный суд Свердловской области определил: заявление департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области принять к производству, возбудить производство по делу. Назначить судебное заседание арбитражного суда на 12 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе областного департамента жилстройнадзора сообщили, что иск о возбуждении административного дела в отношении НТЗМК по статье КоАП РФ «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения» был подан по итогам расследования.

«[Причиной стало] строительство объекта капитального строительства — одноэтажного здания в Нижнем Тагиле по улице Шевченко, 10. Дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Свердловской области», — уточнили там.

НТЗМК с 1 июля 2020 года на неделю переходил на трёхдневную рабочую неделю из-за отсутствия новых контрактов. О проблемах с договорами заявляли рабочие завода, которые готовы были выйти на пикеты и митинги. На предприятии работает более 900 человек.