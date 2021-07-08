Власти Свердловской области отменили крестный ход в Царские дни

Власти Свердловской области не согласовали проведение крестного хода в Царские дни в 2021 году, сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отмечается, что решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В пример Куйвашев привёл крестный ход прошлого года — по его словам, в области есть «несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после Царских дней» и перенесли болезнь тяжело.

«Новый штамм, который распространяется по области, — ещё опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно — опасно», — написал он.

Ранее в Екатеринбургской епархии говорили, что рассматривают варианты проведения мероприятия в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В последние несколько дней заболеваемость в Свердловской области, как и по всей России, растёт. За последние две недели в регионе было значительно увеличено число коек для ковидных пациентов.