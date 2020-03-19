Власти Свердловской области опровергли информацию о дефиците продуктов и запрете движения транспорта

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу COVID-19 в Свердловской области заявил в своём телеграм-канале, что по региону в мессенджерах распространяются аудио- и текстовые сообщения с фейковой информацией — в частности, в них говорится о том, что в России могут запретить внутреннее передвижение на автомобилях, поездах и самолётах и введут полный карантин, поэтому необходимо срочно закупить продукты питания.

«Эта информация не соответствует действительности. По данным Министерства АПК и продовольственного рынка Свердловской области, товарный рынок региона в настоящее время стабилен, Свердловская область полностью обеспечена продуктами питания», — говорится в сообщении штаба.

Ранее представитель сети X5 Retail Group Денис Сухоруков опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото товарных запасов на складе торговой сети «Пятёрочка».

«Запасов на складах достаточно, цены стабильны, увеличенные поставки продолжаются. Усилены поставки в магазины. Если товар временно отсутствует на полке — значит, он уже едет в магазин», — написал он.

В оперативном штабе также заявили, что в регионе не подтвердились случаи квартирных краж, которые якобы совершают под предлогом проведения карантинных мероприятий в связи с ситуацией по коронавирусу. Обходы квартир, по данным штаба, могут совершать только участковые врачи, если дом или подъезд находится под особым меднаблюдением, которое вводится только в том случае, если в подъезде живёт человек с подтверждённым вирусом (в Свердловской области подтверждён пока только один случай). У пришедшего врача можно, не открывая дверь, уточнить имя и фамилию.

Ранее Роскомнадзор заявил о намерении пресекать деятельность СМИ и рядовых пользователей интернета, которые распространяют недостоверную информацию и провоцируют общественное беспокойство на фоне ситуации с пандемией COVID-19. На жительницу Амурской области уже составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»), ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.