Власти Свердловской области объявили аукцион на реконструкцию моста в Нижнем Тагиле

Управление автомобильных дорог Свердловской области объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции моста через реку Полуденку на автомобильной дороге Нижний Тагил — Верхняя Ослянка, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, протяжённость участка составит 552,5 м, длина самого моста — 29 м. Начальная стоимость контракта — 62,7 млн рублей, источником финансирования выступает областной бюджет.

Напомним, в марте 2018 года областной Минтранс объявил о разработке документации на строительство, реконструкцию и капремонт региональных автомобильных дорог. В числе прочего было объявлено о разработке проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Полуденку на автомобильной дороге Нижний Тагил — Верхняя Ослянка на территории города Нижнего Тагила.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, что повышение качества дорог и сокращение количества аварийных участков является одним из приоритетных направлений работы правительства Свердловской области.