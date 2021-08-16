Власти Свердловской области назвали стоимость полной газификации домов региона

В Свердловской области под программу бесплатной газификации домов попали почти 220 тысяч домовладений, на их подключение необходимо более 46 млрд рублей, передаёт слова губернатора Евгения Куйвашева департамент информационной политики региона.

«Мы провели инвентаризацию, желающих — уже 64 тыс. человек, которых мы должны подключить до 2030 года. Но заявиться сейчас можно в любое время. И заявку лучше подавать тогда, когда вы полностью готовы к подключению к построенным газопроводам», — добавил он.

По данным губернатора, сейчас уровень газификации Свердловской области составляет 77,4%, к 2028 году эту цифру хотят увеличить до 92%. По поручению президента России Владимира Путина в тех населённых пунктах, куда уже заведён газ, подводить его к границам участков людей будут бесплатно. Средства на процедуру будет выделять газораспределительная организация, выбранная оператором этой работы в регионе, за счёт своей инвестиционной надбавки. Для того чтобы до конкретного участка довели газопровод, жителям частных домов необходимо будет подать заявку.

8 июля Куйвашев подписал распоряжение о создании штаба по развитию газификации и газоснабжения региона, его возглавил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Также в составе штаба состоят гендиректора компаний «Уралсевергаз», «ГАЗЭКС», «Газовые сети», «Регионгаз-инвест», «Газпром трансгаз Екатеринбург», «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром газораспределение Екатеринбург».

Напомним, в конце июня жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина во время прямой линии пожаловалась Путину на отсутствие газа в её доме. По её словам, она уже несколько лет добивается проведения трубы, но никто до сих пор не подключил ей газ.

Путин в ответ заявил, что проблема женщины будет решена: трубу до её дома должны провести бесплатно, а внутри участка «что-нибудь придумают» отдельно. На жалобу пенсионерки президенту сразу отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: в соцсетях он написал, что дал поручение чиновникам решить проблему с газом в Краснотурьинске. К дому Светланы Култыгиной приехал мэр Александр Устинов, который сказал, что газ к дому пенсионерки проведут к 2023 году. Пока же волонтёры привезли пенсионерке берёзовые дрова.