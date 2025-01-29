Власти Свердловской области ищут инвесторов для строительства отелей в туркластере «Гора Белая» под Нижним Тагилом

Власти Свердловской области приступили к поиску инвесторов для строительства отелей на горнолыжном курорте «Гора Белая» под Нижним Тагилом. По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, сейчас номерной фонд на этой площадке состоит всего из 30 гостиничных номеров, а также помещений в кемпингах и гостевых домах.

Пока региону удалось оформить в собственность два участка, которые ранее относились к федеральным землям. Власти уже разослали предложения потенциальным застройщикам, но все же большего интереса ожидают к ещё одной площадке в районе горнолыжного комплекса.

«Есть участок, документы по которому будут готовы в течение трёх месяцев, он находится сбоку от горнолыжки, он более интересен для инвесторов», – заявил Дмитрий Ионин.

Также чиновник отметил, что пока власти вынуждены отказаться от идеи привлечения на площадку концессионера, так как ключевая ставка скорректировала планы.

Напомним, на прошлой неделе сменилось руководство АНО «Управляющая компания туркластерами региона», к которой относится проект «Гора Белая». Новой главой организации была назначена Светлана Яковлева.