Власти Свердловской области готовятся к наплыву туристов после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса

Туристический потенциал Свердловской области презентован на межрегиональном онлайн-воркшопе «Урал-Сибирь Плюс», который проводит Ростуризм. Специалисты туристической отрасли обсудили её реанимирование после снятия режима самоизоляции. По словам экспертов, сначала для туристов будут доступны путешествия внутри региона, затем разрешено будет посещать соседние области.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова назвала десять причин посетить Средний Урал и Екатеринбург. По её словам, наш регион может предложить деловой и оздоровительный туризм, а также социальные проекты — к примеру, уникальный продукт «Урал для школы», в рамках которого разработано 66 маршрутов для детей всех возрастов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Свердловская область многолика: это уникальная природа, интереснейшая история, самобытная культура, суровая промышленность. Жизнь многих известных людей связана с нашим краем: последнего императора России Николая Романова, первого президента страны Бориса Ельцина. Екатеринбург доступен из любой точки мира: десятки прямых авиасообщений, крупнейший железнодорожный узел, ключевые автодороги во все направления. Журнал Forbes рекомендует Екатеринбург в числе городов, которые необходимо посетить в России», — отметила Виктория Казакова.

Президент клуба отельеров Екатеринбурга Ирина Домина сообщила, что на территории Свердловской области расположено 538 мест размещения. При этом столица Среднего Урала может стать центром притяжения для любителей гастрономического туризма.

«Опросы туристов показывают, что для них важны не только поездки на экскурсию, но и возможность вкусно поесть. На территории Свердловской области 6 тысяч объектов общественного питания. Гастрономическая карта Свердловской области предлагает авторскую кухню ведущих шефов Урала, Франции, Италии. Средний чек начинается от 500 рублей. Особый колорит составляет уральская кухня. Это знаменитые на весь мир уральские пельмени, блюда из мяса лося, всевозможные пироги, уральские наливки. Можно не только пробовать блюда, но и участвовать в их создании», — рассказала Ирина Домина.

В целом на форуме туристические продукты на лето и осень 2020 года представили девять регионов: Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области, Югра, Ямал, Алтайский и Пермский край, Республика Коми.