Власти Санкт-Петербурга отказали оппозиции в марше памяти Немцова из-за незнания аббревиатуры «РФ»

Власти Санкт-Петербурга назвали одной из причин отказа согласовать марш памяти Бориса Немцова «неоднозначное толкование» целей акции, со ссылкой на опубликованную в Twitter члена оргкомитета марша Дениса Михайлова копию документа пишет «Медиазона».

Организаторы указали в числе целей мероприятия «осуждение политических репрессий», «нарушения прав и свобод человека», а также «требование сменяемости власти в РФ». Чиновники же в своём ответе сообщили, что не понимают, о чем идёт речь.

«Неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав свобод и свобод человека идёт речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой РФ», — заявили власти.

В Смольном добавили, что «в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует».

Активисты подали уведомление на проведение в Санкт-Петербурге марша памяти Бориса Немцова почти две недели назад. В обращении были указаны несколько возможных маршрутов для шествия, запланированного на 29 февраля — Невский проспект, Марсово поле и Дворцовая площадь. Власти не согласовали ни один из вариантов. Оппозиции предложили провести марш не в центре города, а в Удельном парке, но такой вариант активисты назвали неприемлемым.

Напомним, Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июле 2017 года бывшего бойца батальона «Север» Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима — суд установил, что именно он убил Немцова. Сообщники Дадаева получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Заказчик преступления не установлен до сих пор.