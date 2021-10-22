Власти Рязанской области подтвердили гибель 15 человек на пороховом заводе

Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило гибель 15 человек при пожаре на заводе в Шиловском районе, со ссылкой на оперативную группу регионального правительства пишет «Интерфакс».

«При пожаре на заводе "Эластик" в посёлке Лесной Шиловского района погибли 15 человек. Один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжёлом состоянии. Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.

Региональным МЧС России по Рязанской области открыта горячая линия для родственников погибших и пострадавших по телефону: 8 (4912) 25-72-90.

Напомним, взрыв и пожар произошли в пороховом цехе на территории ФГУП «Эластик» в Рязанской области. В 09:31 было ликвидировано открытое горение на площади 160 кв. метров. Данные о погибших у разных СМИ отличались и составляли от 3 до 9 человек.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил в соцсети «ВКонтакте», что правительство региона окажет помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре на заводе. По его поручению на месте работают зампред правительства Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.