Власти продлили до 29 мая больничные для работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры в возрасте от 65 лет могут продлить действие электронных больничных листов до 29 мая, со ссылкой на сайт правительства пишет РБК. Больничные выдаются пенсионерам, которые не перешли на удалённую работу и не вышли в отпуск, но обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней, введённого для борьбы с распространением коронавируса. В то же время глава государства отметил, что граждане в возрасте от 65 лет и старше должны продолжить находиться на самоизоляции. С середины апреля им начали выдавать электронные больничные листы, которые оплачиваются из Фонда социального страхования. Данные в фонд должны направлять работодатели, а гражданам не нужно предоставлять дополнительные документы и сведения.

В пояснении на сайте правительства отмечается, что пособие по временной нетрудоспособности в связи с самоизоляцией рассчитывается по общим правилам. При стаже работы более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в размере 100%. Для расчёта используют заработок за два года, однако его ограничивают средним максимальным заработком почти в 70 тысяч рублей в месяц.