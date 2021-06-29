Власти отказались от идеи привить 60% взрослого населения к осени

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом пересмотрел планы по вакцинации от COVID-19 — в новых распоряжениях, которые штаб отправляет в регионы, больше нет требования привить 60% взрослого населения к осени, сообщает «Дождь».

По данным телеканала, в новых указаниях к 1 сентября ставится план привить 30–35% взрослого населения. При расчёте показателей коллективного иммунитета стали принимать во внимание переболевших COVID-19, а не только привитых. 30–35% вакцинированных к осени — это те, кому нужно сделать прививку с учётом переболевших. Привитым, согласно оказавшейся в распоряжении «Дождя» таблицы по одному из регионов, считается гражданин, получивший первый компонент вакцины.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей оперативный штаб, и в Минздраве отказ от плана вакцинировать 60% взрослого населения отрицают. Собеседники издания в руководстве двух регионов в свою очередь заявили, что 60% населения по-прежнему планируется привить, но сроки сдвигаются на конец года. Для Москвы, по данным источников, план остаётся прежним — 60% взрослых жителей с антителами к ковиду к 1 сентября. В начале июня Минздрав сообщал, что план по вакцинации выполнен на 25%.