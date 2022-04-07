Власти Нижнего Тагила вновь не смогли найти подрядчика для ремонта Молодёжного театра

Администрация Нижнего Тагила во второй раз не нашла подрядчика для капитального ремонта здания муниципального Молодёжного театра на Вагонке. Согласно протоколу определения поставщика, на конкурс не поступило ни одной заявки. Первый аукцион со стартовой ценой в 317,5 млн рублей также оказался провален.

Несмотря на подорожание большинства строительных материалов, после первого аукциона стоимость проекта не изменилась. Все строительные работы оценивались в 317 млн 498 тысяч рублей. При этом в финансировании проекта должны были участвовать средства федерального и областного бюджетов. Ремонт Нового Молодёжного театра был запланирован по программе национального проекта «Культура», в рамках которого было выделено 296 млн рублей.

Проект капремонта разработало МБУ «Тагилгражданпроект».

Контракт включал в себя не только работы по перепланировке, укреплению и утеплению зданий театра, но и устройство прилегающей территории. В проекте предусмотрено восстановление фасада и замена крылец. В частности, должны были снести отдельно стоящее здание туалета и разрушенное ограждение, оборудовать уличную сцену. Также на участке планировали возвести детскую площадку.

Новый Молодёжный театр располагается в здании бывшего кинотеатра 1937 года постройки. На время ремонта коллектив театра разместится в администрации Дзержинского района на Окунева, 22.

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