Власти Нижнего Тагила утвердили список улиц, которые газифицируют к 2024 году

На официальном сайте Нижнего Тагила появился план строительства газовой инфраструктуры и газификации частного сектора. Он рассчитан до 2024 года и охватит Голый Камень, Выю, Смычку и Рудник.

Голубое топливо будет проведено на Выю, газификация охватит улицы Черных, Аганичева, Тагильскую, Кирова, Семёнова, Рудянскую, Зерновую, Быкова, Выйскую, Ермака, Максима Горького, Коммунальную, переулки Промышленный, Финансовый и проезд Сурикова.

На Голом Камне будут проложены газопроводы низкого давления по переулку Тихому и следующим улицам: Штурмовая, Железорудная, Трудовая, Совхозная, Ключевская, Носова.

В посёлке Горбуново проведут строительно-монтажные работы по газоснабжению. К 2024 году подготовят инфраструктуру к газификации на Смычке, а именно на улицах Широкой, Софьи Перовской, Константина Пылаева, Керамиков, Малышева, Землячки, Шаумяна, Джапаридзе, Хохрякова, Дарвина, Камнетёсов, Балакинской, Грузчиков. На Руднике построят газопровод-закольцовку низкого давления по улице Ярославской и проложат газопровод по улице Партизанской.

За присоединение к сетям газоснабжения на территории обслуживания компании «ГАЗЭКС» нужно заплатить около 32 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости». Ещё более 10 тысяч стоит проект внутридомового газового оборудования. Дополнительные средства нужны на техническое оснащение. Общие расходы для собственника составляют около 100 тысяч рублей.

В 2020 году гордума Нижнего Тагила одобрила введение компенсаций для жителей на присоединение к газовым сетям. Льгота предусмотрена для многодетных и неполных семей, а также тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Льготникам могут компенсировать до 32 тысяч рублей.